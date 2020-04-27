Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая, ожидают губернаторы

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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выразил предположение о продлении режима нерабочих дней в России. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что нерабочие дни будут продлены » как минимум до 11 мая».

«Ждем заявление президента во вторник», — уточнил Кувшинников.

Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин проведет совещание с главами регионов. На нем глава государства может сделать заявление о возможном изменении карантинных мер.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так, в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.

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