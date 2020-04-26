Число подтвержденных случаев COVID-19 в Москве превысило 40 тысяч
Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Москве выросло до 42 480, сообщает столичный оперативный штаб.
За минувшие сутки в Москве коронавирусная инфекция диагностирована у 2971 человека, скончались 38 человек, выздоровели – 128. За все время пандемии в столице зафиксировано 3175 летальных исходов и 404 выздоровления.
Всего в России COVID-19 диагностирован у 80 949 человек, из них излечились 6767 человек, скончались – 747.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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