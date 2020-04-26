Россия вывезла из Таиланда в Хабаровск еще 113 туристов

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Самолет авиакомпании «Аврора» утром 26 апреля вывез из Таиланда в Хабаровск 113 туристов, оставшихся в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости»ТАСС.

«Посадка состоялась в 12.20 (5.20 мск). По предварительным данным, на борту 113 человек», — сообщили агентству в аэропорту.

По данным собеседника агенства, на выходе из самолета прибывших осмотрели врачи-инфекционисты. Всех туристов, вернувшихся в Россию, власти Хабаровского края разместят на двухнедельный карантин в одной из гостиниц.

Согласно официальной статистике, в Хабаровском крае в настоящий момент выявлено 379 случаев заболевания, 26 человек выздоровели, скончались — пятеро.

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