В России живет 1,7 млн человек, пострадавших от аварии на ЧАЭС
Более 1,7 млн человек, подвергшихся негативным последствиям радиации из-за аварии на Чернобыльской АЭС, проживают в настоящее время в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы МЧС РФ.
«В России в настоящее время проживают более 1,7 миллиона человек, подвергшихся радиационному воздействию в следствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», — заявили в пресс-службе.
Также по данным ведомства, из этих людей порядка 125 тысяч человек принимали участие в работах по ликвидации последствий этой катастрофы с 1986-го по 1990 год.
Кроме того, в МЧС сообщили, что в 1986 году загрязнению подверглись 14 субъектов РСФСР общей площадью около 60 тысяч квадратных километров. Также от радиации пострадали более 2 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий и около миллиона гектаров земель лесного фонда. Наиболее загрязненными территориями на сегодняшний день остаются Брянская, Калужская и Тульская области.
Катастрофа на украинской Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.
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