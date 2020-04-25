Во Франции число заражений коронавирусом превысило 124 тысячи
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Во Франции за сутки число заражений возросло на 1,5 тыс., превысив 124 тыс., пишет Минздрав страны.
Отмечается, что скончались 22 тыс., выздоровели 44 тыс. человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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