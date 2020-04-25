В России создадут рекомендации о мерах предосторожности в мае из-за COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/583/12969583/RIAN_5865213.HR-pic905-895x505-61422.jpg">

Правительство поручило ряду российских ведомств подготовить для россиян рекомендации о мерах предосторожности из-за коронавируса. Об этом говорится в решениях по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать список рекомендаций для граждан Минздраву, Минтрансу, МВД и Роспотребнадзору.

«У нас приближается 1 Мая, 9 Мая <...> Мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации, как проводить эти праздники с учетом всех ограничений», — отметил Мишустин.

Также премьер-министр заявил, что необходимо составить рекомендации в зависимости от ситуации по тем или иным компаниям, отраслям.

«Безусловно, мы подготовим рекомендации к майским праздникам», — ответила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По последним данным, в России выявлено 74 588 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,8 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Помогающим в борьбе с коронавирусом студентам назначили стимулирующие выплаты

— Путин подписал указ о награждении медиков орденами и медалями за заслуги

— Кудрин призвал не скупиться на трату запасов ФНБ в условиях пандемии