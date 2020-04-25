В России создадут рекомендации о мерах предосторожности в мае из-за COVID-19
Правительство поручило ряду российских ведомств подготовить для россиян рекомендации о мерах предосторожности из-за коронавируса. Об этом говорится в решениях по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать список рекомендаций для граждан Минздраву, Минтрансу, МВД и Роспотребнадзору.
«У нас приближается 1 Мая, 9 Мая <...> Мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации, как проводить эти праздники с учетом всех ограничений», — отметил Мишустин.
Также премьер-министр заявил, что необходимо составить рекомендации в зависимости от ситуации по тем или иным компаниям, отраслям.
«Безусловно, мы подготовим рекомендации к майским праздникам», — ответила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По последним данным, в России выявлено 74 588 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,8 млн.
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