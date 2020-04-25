В России зарегистрировано 5 966 новых случаев заражения коронавирусом

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В России за минувшие сутки зарегистрировано 5 966 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Отмечается, что 48,9% из новых заболевших не имели клинических проявлений болезни. 66 пациентов скончались.

За сутки в стране полностью вылечились от инфекции 682 человека.

Всего по состоянию на 25 апреля в России зафиксировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умер 681 человек, выздоровели 6 250 пациентов.

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