В Бельгии от коронавируса скончались почти 7 тысяч человек

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В Бельгии от коронавирусной инфекции скончались 6 917 человек, за последние сутки — 241. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление официального представителя антикризисного центра Стевена Ван Гюхта.

Отмечается, что из общего числа погибших 58 человек являлись поселенцами домов престарелых Фландрии.

По последним данным, госпитализированы 4 195 пациентов с диагнозом коронавирус, за сутки в клиники поступили 217 инфицированных.

В настоящее время в отделениях интенсивной терапии состоят 934 человека. Из них 635 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По выздоровлении выписались 295 человек.

За сутки зарегистрировано 1032 новых случая заражения COVID-19. Всего в Бельгии 45 325 зараженных.

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