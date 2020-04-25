В Петербургской больнице скончался врач с COVID-19

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Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергей Белошицкий скончался от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на странице медучреждения в «ВКонтакте».

Отмечается, что Белошицкий проработал в больнице более 20 лет — до 25 февраля 2020 года.

«Он находился на ИВЛ, а впоследствии и на ЭКМО несколько последних дней своей жизни», — говорится в сообщении.

У врача подтвердили наличие COVID-19. Известно, что он заразился при исполнении врачебного долга.

В настоящее время в Елизаветинской больнице на карантин закрыто два отделения. Клиника продолжает работать в штатном режиме.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 68 622 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,7 млн.

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