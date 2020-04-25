Вывозной рейс с россиянами вылетел из Сеула во Владивосток
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Вывозной рейс со 115 россиянами вылетел из Сеула во Владивосток. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Южной Корее.
«Самолет вылетел, примерно 115 человек, есть те, кого на месте вносили в список», — уточнили в диппредставительстве.
Отмечается, что на самолет могли попасть жители любого российского региона. По прибытии в Россию все пассажиры будут обязаны соблюдать двухнедельный карантин.
Известно, что лайнер вылетел в 14.10 по местному времени (8.10 мск).
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