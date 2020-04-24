Темпы роста числа зараженных коронавирусом оценили в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о темпах роста числа заболевших новым типом коронавируса COVID-19 в регионе. Об этом он написал в своей Telegram-канале.
Так, губернатор отметил, что число зараженных растет, однако ситуация с коронавирусом контролируемая.
Власти заявили, что режим самоизоляции соблюдается и работает.
Воробьев также уточнил, что в Подмосковье зарегистрировано 7889 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля. Горожане, которые передвигаются по столице на личных автомобилях, общественном транспорте или такси, обязаны получать электронные пропуска через сайт мэрии.
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