Темпы роста числа зараженных коронавирусом оценили в Подмосковье

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о темпах роста числа заболевших новым типом коронавируса COVID-19 в регионе. Об этом он написал в своей Telegram-канале.

Так, губернатор отметил, что число зараженных растет, однако ситуация с коронавирусом контролируемая.

Власти заявили, что режим самоизоляции соблюдается и работает.

Воробьев также уточнил, что в Подмосковье зарегистрировано 7889 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля. Горожане, которые передвигаются по столице на личных автомобилях, общественном транспорте или такси, обязаны получать электронные пропуска через сайт мэрии.

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