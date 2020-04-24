В ВОЗ назвали значительным вклад России в разработку вакцины от COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/611/13004611/Depositphotos_344965380_xl-2015-pic905-895x505-41033.jpg">

Представитель Всемирной Организации Здравоохранения заявил, что вклад России в разработку вакцины против коронавируса является значительным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также добавил, что организация приветствует участие России в создании препарата.

До этого ВОЗ включила 9 российских разработок вакцины против коронавируса в список перспективных.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 68662 случая заражения COVID-19. При этом 615 человек скончались, 5568 выздоровели.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россиянам пообещали предоставить вакцину от коронавируса до конца 2020 года

— ВОЗ включила 9 российских разработок вакцины против COVID-19 в перечень перспективных