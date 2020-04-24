В ВОЗ назвали значительным вклад России в разработку вакцины от COVID-19
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Представитель Всемирной Организации Здравоохранения заявил, что вклад России в разработку вакцины против коронавируса является значительным. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также добавил, что организация приветствует участие России в создании препарата.
До этого ВОЗ включила 9 российских разработок вакцины против коронавируса в список перспективных.
Согласно последним данным, в России зарегистрировано 68662 случая заражения COVID-19. При этом 615 человек скончались, 5568 выздоровели.
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