В Совфеде допустили продление самоизоляции на май
Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский допускает, что режим всеобщей самоизоляции может быть продлен на май, передает РИА «Новости».
По словам сенатора, ситуация с коронавирусом в России остается тревожной. Власти сообщают о приросте зараженных, а Минздрав рекомендует продлить ограничительные меры.
Рязанский заявил, что понимает, как тяжело россиянам переживать карантин, но считает введенные ограничения оправданными.
Он также рассказал, как будет происходить выход из самоизоляции в стране. Ограничения будут смягчаться поэтапно, обратно тому порядку, по которому они устанавливались.
В России на данный момент зарегистрировано 68 622 случая заражения коронавирусом, 615 человек умерли, 5 568 вылечились.
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