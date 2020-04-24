В Совфеде допустили продление самоизоляции на май

<img src="//img.gazeta.ru/files3/32/12882032/RIAN_6115895.HR-pic905-895x505-37891.jpg">

Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский допускает, что режим всеобщей самоизоляции может быть продлен на май, передает РИА «Новости».

По словам сенатора, ситуация с коронавирусом в России остается тревожной. Власти сообщают о приросте зараженных, а Минздрав рекомендует продлить ограничительные меры.

Рязанский заявил, что понимает, как тяжело россиянам переживать карантин, но считает введенные ограничения оправданными.

Он также рассказал, как будет происходить выход из самоизоляции в стране. Ограничения будут смягчаться поэтапно, обратно тому порядку, по которому они устанавливались.

В России на данный момент зарегистрировано 68 622 случая заражения коронавирусом, 615 человек умерли, 5 568 вылечились.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россиян попросили не ждать одномоментного окончания пандемии коронавируса

— В Совфеде заявили, что сроков окончания режима самоизоляции в РФ пока нет

— За сутки в Москве зафиксировали 43 нарушения режима самоизоляции