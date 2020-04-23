В Пакистане число заражений коронавирусом увеличилось на 700

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В Пакистане за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 735, достигнув 10811, пишет правительство страны.

Сообщается о 228 погибших и 2337 выздоровевших пациентах.

Всего Пакистан провел около 125 тысяч тестов на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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