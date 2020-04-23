Вывозной рейс для россиян из Франкфурта-на-Майне состоится 24 апреля
Вывозной рейс из Франкфурта-на-Майне в Москву для возвращения граждан России на родину состоится 24 апреля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минкомсвязи.
Вылет рейса запланирован на 18.50 по местному времени, указано в сообщении. Отмечается, что перелет возможен только для россиян, живущих в Москве и Московской области. Кроме того, количество мест на борту ограничено, списки пассажиров будут формироваться на основании регистрации на портале госуслуг.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
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