В России закончилась эпидемия гриппа
Эпидемия гриппа в России, которая началась в конце января, закончилась. Об этом сообщает сайт Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России.
По данным института, на прошедшей неделе с 13 по 19 апреля уровень суммарной заболеваемости гриппом и другими ОРВИ уменьшился до 321 случая на 100 тыс. населения. При этом на неделе ранее было зафиксировано 406 случаев.
«На этой неделе, по сравнению с предыдущей, заболеваемость гриппом и ОРВИ и показатели госпитализации с гриппом и ОРВИ и отдельно с диагнозом «грипп» продолжают снижаться», — говорится в заявлении института.
Уточняется, что сейчас наблюдается спорадический уровень географического распространения гриппа по российской территории.
В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом «заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах».
В конце января — начале февраля ситуация по гриппу в России была объявлена эпидемической.