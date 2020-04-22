В России закончилась эпидемия гриппа

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Эпидемия гриппа в России, которая началась в конце января, закончилась. Об этом сообщает сайт Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России.

По данным института, на прошедшей неделе с 13 по 19 апреля уровень суммарной заболеваемости гриппом и другими ОРВИ уменьшился до 321 случая на 100 тыс. населения. При этом на неделе ранее было зафиксировано 406 случаев.

«На этой неделе, по сравнению с предыдущей, заболеваемость гриппом и ОРВИ и показатели госпитализации с гриппом и ОРВИ и отдельно с диагнозом «грипп» продолжают снижаться», — говорится в заявлении института.

Уточняется, что сейчас наблюдается спорадический уровень географического распространения гриппа по российской территории.

В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом «заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах».

В конце января — начале февраля ситуация по гриппу в России была объявлена эпидемической.