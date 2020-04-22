Прототип вакцины от коронавируса МГУ включен в список приоритетных

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Прототип вакцины от коронавируса, разработанный в Московском государственном университете, включен Минздравом РФ в список приоритетных разработок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ректора университета Виктора Садовничего.

«Мы направили данный проект, более или менее законченное исследование прототипа, <...> данное предложение включено в состав тех кандидатур, которые будут поддерживать на уровне правительства», — сказал ректор.

Садовничий также отметил, что разработка МГУ в настоящий момент является фундаментальной, и ее пока нельзя считать полноценной вакциной. Он выразил надежду, что это «тоже один из подходов, который связан с прямыми исследованиями вируса».

Ранее в МГУ сообщили, что учеными университета была создана технология получения сферических частиц на основе безвредного для человека вируса табачной мозаики. Созданные частицы являются иммуногенными и вызывают сильный ответ в организме человека без применения дополнительных веществ. Данная технология может стать составной частью будущей вакцины от коронавируса.

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