Мишустин назвал неудовлетворительной ситуацию с готовностью медучреждений

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неудовлетворительной нынешнюю готовность медучреждений к борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он напомнил, что президент России давал поручение обеспечить медицинские организации всем необходимым оборудованием, а правительство определило срок исполнения — 28 апреля.

«Остается меньше недели, чтобы это поручение выполнить. Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными», — заявил глава кабмина.

Мишустин отметил, что многие руководители регионов отнеслись формально к расчетам по оснащению клиник необходимым оборудованием, и «расчеты некоторых регионов и вовсе не подтвердились».

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