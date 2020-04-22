Мишустин назвал неудовлетворительной ситуацию с готовностью медучреждений
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неудовлетворительной нынешнюю готовность медучреждений к борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».
Он напомнил, что президент России давал поручение обеспечить медицинские организации всем необходимым оборудованием, а правительство определило срок исполнения — 28 апреля.
«Остается меньше недели, чтобы это поручение выполнить. Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными», — заявил глава кабмина.
Мишустин отметил, что многие руководители регионов отнеслись формально к расчетам по оснащению клиник необходимым оборудованием, и «расчеты некоторых регионов и вовсе не подтвердились».
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