В Приморье выявили крупный очаг заражения COVID-19

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В Приморье выявили крупный очаг инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, в больнице Владивостока №2 отмечен самый крупный очаг инфицирования, где диагноз подтвердился у 42 человек.

Так, в регионе зафиксировали 178 случаев заболевания. На лечении находятся 163 человека, из них 17 медиков. Уточняется, что из 163 пациентов восемь находятся в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее сообщалось, что в Приморье заражены 104 человека, двое пациентов умерли, 11 выздоровели.

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