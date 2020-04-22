Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников признал, что его прогноз о пике заболеваемости COVID-19 в России оказался ошибочным. Об этом он рассказал в эфире на YouTube-канале «О самом главном».
Ранее Мясников спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России на конец апреля.
«Я ошибся с пиком. Мы поднимаемся вверх, идем, идем, идем, плато и вниз. Все это занимает два-три месяца. У нас началось не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже. Сейчас получается, что до мая мы идем вверх, в мае идем на плато, к концу мая пойдем вниз», — сказал врач.
При этом, по словам Мясникова, предсказать, когда эпидемия COVID-19 достигнет пика, сложно.
«Надо просто ждать», — заключил доктор.
По последним данным, в России выявлено 52 763 случая заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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