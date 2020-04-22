Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/881/13013881/RIAN_5859717.HR-pic905-895x505-76740.jpg">

Врач Александр Мясников признал, что его прогноз о пике заболеваемости COVID-19 в России оказался ошибочным. Об этом он рассказал в эфире на YouTube-канале «О самом главном».

Ранее Мясников спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России на конец апреля.

«Я ошибся с пиком. Мы поднимаемся вверх, идем, идем, идем, плато и вниз. Все это занимает два-три месяца. У нас началось не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже. Сейчас получается, что до мая мы идем вверх, в мае идем на плато, к концу мая пойдем вниз», — сказал врач.

При этом, по словам Мясникова, предсказать, когда эпидемия COVID-19 достигнет пика, сложно.

«Надо просто ждать», — заключил доктор.

По последним данным, в России выявлено 52 763 случая заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Доктор Мясников признал cвою ошибку в прогнозе по коронавирусу

— Врач Мясников заявил о знаковом событии для лечения коронавируса