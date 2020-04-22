В Хабаровском крае из-за коронавируса ввели масочный режим

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Власти Хабаровского края ввели масочный режим в регионе для снижения темпов распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

По его данным, теперь в Хабаровском крае без средств индивидуальной защиты нельзя заходить в магазины, аптеки и общественный транспорт, в том числе такси.

Кроме того, маски необходимо надевать при посещении зданий государственных органов власти, администраций, вокзалов, аэропортов, портов и других общественных мест.

Как ранее сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, в более 60% случаях заражения COVID-19 в крае болезнь протекает бессимптомно. «Люди просто не знают, что являются носителями и заражают других. Соответственно, нужно носить маску», — сказал глава региона.

По последним данным, в регионе выявлено 243 случая заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.