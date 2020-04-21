Переболевший COVID-2019 москвич рассказал, что спасло ему жизнь
Переболевший коронавирусом москвич Александр Кутузов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что переливание крови спало ему жизнь.
Мужчина был госпитализирован в НИИ Склифосовского с двусторонней пневмонией. Практически с первых дней он попал в реанимацию, где ему не помогали ни противовирусные, ни антибиотики.
Врачи назначили переливание донорской крови с антителами к COVID-2019. Кутузов со стыдом признался, что сначала отказался от процедуры, так как боялся заразиться ВИЧ. Однако врачи заверили его, что донорская кровь проверяется на ВИЧ и гепатиты В и С.
После первой же процедуры Кутузову стало гораздо лучше, а через неделю его выписали из больницы.
Мужчина призвал всех россиян серьезно отнестись к заболеванию и бережно относиться к своему здоровью и здоровью близких. Он также заявил, что планирует стать донором плазмы.
Известно, что донором плазмы крови может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, который уже болел коронавирусом. При этом у него не должно быть других хронических заболеваний, а также ВИЧ, гепатитов В и С.
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