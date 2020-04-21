Названы возможные сроки открытия европейских границ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/543/12976543/upload-20200224_zia_p169_229-pic905-895x505-31135.jpg">

Ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии рассказала о возможных сроках открытия европейских границ.

По мнению СМИ, границы могут быть открыты к середине лета, поскольку карантинные меры в ряде стран постепенно смягчаются.

Газета приводит в пример Австрию, где магазины возобновляют работу, а через две недели планируется открытие салонов красоты и ТЦ, через месяц — ресторанов и кафе. По словам издания, аналогичные меры начинают применяться в Германии, Испании и Италии.

В статье также сказано, что по мере улучшения ситуации вслед за этими мерами должно идти открытие внутренних границ, а затем и внешних, согласно рекомендациям Еврокомиссии.

«Между каждым из этих этапов должен пройти как минимум месяц. Получается, что Европа может открыться уже в середине лета», — уточнили в газете.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.