Названы возможные сроки открытия европейских границ
Ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии рассказала о возможных сроках открытия европейских границ.
По мнению СМИ, границы могут быть открыты к середине лета, поскольку карантинные меры в ряде стран постепенно смягчаются.
Газета приводит в пример Австрию, где магазины возобновляют работу, а через две недели планируется открытие салонов красоты и ТЦ, через месяц — ресторанов и кафе. По словам издания, аналогичные меры начинают применяться в Германии, Испании и Италии.
В статье также сказано, что по мере улучшения ситуации вслед за этими мерами должно идти открытие внутренних границ, а затем и внешних, согласно рекомендациям Еврокомиссии.
«Между каждым из этих этапов должен пройти как минимум месяц. Получается, что Европа может открыться уже в середине лета», — уточнили в газете.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.