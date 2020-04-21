В больнице в Коммунарке находятся 568 пациентов

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В настоящее время 568 пациентов состоят на лечении в московской больнице в Коммунарке. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей станице в Facebook.

По его словам, у 567 человек диагностирована внебольничная пневмония, 412 пациентов заражены коронавирусом.

В отделении реанимации находятся 52 человека, из них 25 — на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За сутки в больницу поступило 63 пациента, выписано 99.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлен 47 121 случай заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,4 млн.

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