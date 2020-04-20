Подмосковье выдало больше пяти миллионов цифровых пропусков
Жители Подмосковья оформили около 5,2 миллионов цифровых пропусков, пишет ТАСС.
С 15 апреля для передвижения по городу на личном или общественном транспорте жители Подмосковья должны оформлять цифровые пропуска. Власти ввели меру, чтобы препятствовать коронавирусу.
В России коронавирусом заразились 47 тысяч, скончались 405 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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