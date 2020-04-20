Домашние животные могут заразиться коронавирусом от хозяина

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Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков заявил, что риск заражения кошек и собак в результате тесного контакта с инфицированными людьми существует. Об этом сообщает ТАСС.

«Существует определенный риск заражения животных в результате их тесного контакта с инфицированными людьми», — сказал он.

Савенков добавил, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что несколько собак, кошек, тигров были заражены COVID-19 после тесного контакта с инфицированными людьми.

При этом от отметил, что нельзя полагать, что животные могут заразить своих хозяев.

По словам Савенкова, чтобы избежать заражения питомцев, необходимо соблюдать правила гигиены – после прогулки помыть руки, а животному лапы.

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