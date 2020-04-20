ВОЗ призвала страны G20 к сотрудничеству в борьбе с COVID-19

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус обратился к странам G20 с призывом осуществлять сотрудничество в борьбе с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он написал в своем Twitter.

Он указал на важность устранения препятствий в сфере торговли, а также наращивания объемов производства и распределения необходимых товаров.

«Сотрудничать в целях увеличения производства и справедливого распределения предметов первой необходимости и устранить препятствия в сфере торговли», — написал Гебрейесус.

Глава ВОЗ также подчеркнул, что в рамках борьбы с распространением заболевания важно оказывать поддержку глобальным мерам реагирования на ситуацию и опираться на научные данные и имеющиеся сведения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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