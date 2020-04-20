Пятый заболевший скончался от коронавируса в Хабаровском крае
В Хабаровском крае число жертв нового типа коронавируса COVID-19 возросло. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав региона.
Так число скончавшихся в результате заболевания составило пять человек.
В минздраве региона добавили, что жертвой коронавируса стал 75-летний мужчина, у которого также наблюдалось тяжелое сердечно-сосудистое заболевание.
Кроме того, число излечившихся от заболевания возросло до 16 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Москве скончались еще 28 пациентов с COVID-19
— Китай поставит России 1,6 млн защитных костюмов
— Из больницы в Ростовской области сбежал пациент с коронавирусом