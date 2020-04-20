Пятый заболевший скончался от коронавируса в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае число жертв нового типа коронавируса COVID-19 возросло. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав региона.

Так число скончавшихся в результате заболевания составило пять человек.

В минздраве региона добавили, что жертвой коронавируса стал 75-летний мужчина, у которого также наблюдалось тяжелое сердечно-сосудистое заболевание.

Кроме того, число излечившихся от заболевания возросло до 16 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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