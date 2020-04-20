Почти 700 человек стали жертвами COVID в Мексике

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В Мексике за сутки число жертв нового типа коронавируса COVID-19 увеличилось на 36 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Общее число летальных исходов в результате заболевания составляет 686 граждан.

Кроме того, зараженными в стране числятся 8261 пациентов.

При этом, на аппаратах ИВЛ находятся 378 человек, еще 2100 пациентов — в тяжелом состоянии и 109 — в критическом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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