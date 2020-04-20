Почти 700 человек стали жертвами COVID в Мексике
В Мексике за сутки число жертв нового типа коронавируса COVID-19 увеличилось на 36 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Общее число летальных исходов в результате заболевания составляет 686 граждан.
Кроме того, зараженными в стране числятся 8261 пациентов.
При этом, на аппаратах ИВЛ находятся 378 человек, еще 2100 пациентов — в тяжелом состоянии и 109 — в критическом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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