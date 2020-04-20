В Израиле число COVID-инфицированных превысило 13 тысяч

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Число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 в Израиле превысило 13 тысяч человек. Об этом сообщает The Times of Israel.

Так в стране зафиксировано 13 491 случай заражения.

Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции стали 172 гражданина.

При этом число тяжелобольных пациентов уменьшилось до 146, а еще 109 человек нуждаются в аппаратах ИВЛ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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