Свыше 750 тысяч человек заражены COVID в США

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В США число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 превысило 750 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Так общее число инфицированных граждан составило 755 533.

Кроме того, жертвами заболевания коронавирусом в стране стали почти 40,5 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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