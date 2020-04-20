Свыше 750 тысяч человек заражены COVID в США
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В США число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 превысило 750 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Так общее число инфицированных граждан составило 755 533.
Кроме того, жертвами заболевания коронавирусом в стране стали почти 40,5 тысяч человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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