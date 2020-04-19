На юге Москвы мужчина ударил ножом в живот жену

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На юге Москвы мужчина ударил ножом женщину в живот. Об этом сообщает РЕН.

Инцидент произошел на Ереванской улице.

На данный момент на место происшествия выехали городские службы.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.