Власти Ростова-на-Дону вводят пропускной режим

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил изменения в постановлении регионального правительства «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции». Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Так, будет изменен порядок въезда и перемещения по Ростову-на-Дону. Чтобы перемещаться по городу, необходимо будет иметь разрешение установленного образца.

Разрешения будут выданы сотрудникам организаций и индивидуальным предпринимателям, чья деятельность не была приостановлена в связи с угрозой распространения коронавируса.

Нововведение начнет действовать с 23 апреля. Оформить пропуск необходимо будет с 20 по 22 апреля включительно.

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