На юго-востоке Москвы женщина погибла, выпав из окна

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На юге-востоке Москвы женщина погибла, упав с 12 этажа жилого дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Происшествие произошло на улице Перерва.

Предварительно, женщина упала на крышу ресторана с 12 этажа 14-этажного жилого дома.

По словам собеседника агентства, женщина скончалась от травм, несовместимых с жизнью.

Обстоятельства случившегося и личность погибшей уточняются.

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