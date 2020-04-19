На юго-востоке Москвы женщина погибла, выпав из окна
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На юге-востоке Москвы женщина погибла, упав с 12 этажа жилого дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Происшествие произошло на улице Перерва.
Предварительно, женщина упала на крышу ресторана с 12 этажа 14-этажного жилого дома.
По словам собеседника агентства, женщина скончалась от травм, несовместимых с жизнью.
Обстоятельства случившегося и личность погибшей уточняются.
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