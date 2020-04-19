В Париже нашли следы коронавируса в трубах с технической водой

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В Париже обнаружили следы коронавируса в трубопроводах с технической водой, которая используется для очистки улиц и других муниципальных нужд. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на лабораторную организацию по обеспечению водоснабжения французской столицы.

Представитель организации заявил, что за последние 24 часа незначительные следы коронавируса были найдены в ходе проверок 4 из 27 точек забора воды. После это власти Парижа приостановили использование всей сети.

Уточняется, что сеть трубопроводов с технической водой никак не связана с трубами с питьевой водой, поэтому никакой опасности попадания коронавируса с водой в дома горожан нет.

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