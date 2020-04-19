Четыре участка тления древесины сохраняются в зоне отчуждения Чернобыля
Четыре участка тления древесины остаются на данный момент в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
В настоящее время подразделения украинской Госслужбы по ЧС совместно с Госагентством по управлению зоной отчуждения пытаются локализовать участки тления, говорится в сообщении. Отмечается, что с помощью тяжелой инженерной техники созданы противопожарные полосы общей протяженностью 320 км.
Опасность для критических объектов на территории зоны отчуждения отсутствует, заявили в Госслужбе по ЧС.
В тушении пожаров участвуют 723 человека и 154 единицы техники, в том числе три вертолета.
4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения начался пожар. Он был потушен спустя 10 дней, однако уже 16 апреля возобновился из-за песчаной бури.
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