Специалист объяснил причины низкой смертности от коронавируса в России
Низкая смертность от COVID-19 в России обусловлена оперативным выявлением легких случаев заболевания и эффективной работой врачей, рассказал газете »Известия» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
«Я бы не стал заострять внимание на суммарном количестве случаев. Наверное, большее значение для нас имеет статистика тяжелых случаев и летальных исходов», — отметил Лукашев.
По его словам, в настоящее время уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в России составляет 0,8%, что существенно ниже, чем было в Италии и Испании при том же количестве заболевших.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В России в настоящее время официально подтверждено 36 793 случая заражения коронавирусом, погиб 341 человек.
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