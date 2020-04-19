Специалист объяснил причины низкой смертности от коронавируса в России

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Низкая смертность от COVID-19 в России обусловлена оперативным выявлением легких случаев заболевания и эффективной работой врачей, рассказал газете »Известия» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.

«Я бы не стал заострять внимание на суммарном количестве случаев. Наверное, большее значение для нас имеет статистика тяжелых случаев и летальных исходов», — отметил Лукашев.

По его словам, в настоящее время уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в России составляет 0,8%, что существенно ниже, чем было в Италии и Испании при том же количестве заболевших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В России в настоящее время официально подтверждено 36 793 случая заражения коронавирусом, погиб 341 человек.

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