Ключевская сопка выпустила потоки лавы на Камчатке

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Потоки лавы вырвались из жерла вулкана Ключевская сопка в Камчатском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

«Продолжается умеренное взрывное извержение вулкана. Поток лавы начал двигаться на юго-восточном склоне вулкана », — заявили специалисты.

Вулканологи установили для авиации оранжевый уровень опасности в связи с извержением. Международные трассы движения воздушных судов в районе Ключевской сопки в настоящее время не проходят.

Ключевская сопка — действующий стратовулкан на востоке Камчатки, его высота составляет около 4 850 метров. Он расположен в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.

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