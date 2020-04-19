Ключевская сопка выпустила потоки лавы на Камчатке
Потоки лавы вырвались из жерла вулкана Ключевская сопка в Камчатском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
«Продолжается умеренное взрывное извержение вулкана. Поток лавы начал двигаться на юго-восточном склоне вулкана », — заявили специалисты.
Вулканологи установили для авиации оранжевый уровень опасности в связи с извержением. Международные трассы движения воздушных судов в районе Ключевской сопки в настоящее время не проходят.
Ключевская сопка — действующий стратовулкан на востоке Камчатки, его высота составляет около 4 850 метров. Он расположен в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Шлейф пепла от Ключевского вулкана на Камчатке протянулся на 65 километров