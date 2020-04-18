Патриарх Кирилл начал пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Пасхальная служба началась в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что богослужение состоится практически без прихожан из-за коронавируса.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет службу вместе с небольшим количеством клириков Москвы, среди которых он будет единственным архиереем.
Крестный ход в этом году пройдет не на улицы, а внутри храма. В притворе собора патриарх впервые в этом году возгласит о Воскресении Христовом.
Кроме того, в отличие от большинства прошлых лет на богослужении не будет присутствовать президент России Владимир Путин.
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