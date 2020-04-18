В штате Нью-Йорк разрешат жениться по видеосвязи из-за коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/947/13031947/Depositphotos_357324748_l-2015-pic905-895x505-3978.jpg">

В американском штате Нью-Йорк власти разрешат вступать в брак по видеосвязи из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает New York Daily News со ссылкой на губернатора штата Эндрю Куомо.

Так, местным правительством будет подписан указ, который позволит получать свидетельства о браке в удаленном режиме, а канцелярским служащим проводить церемонии бракосочетания по видеосвязи.

«Когда дело касается брака, не может быть никаких оправданий», — заявил Куомо.

При этом он отметил, что с начала распространения коронавируса в штате увеличилось число разводов, а количество браков снизилось.