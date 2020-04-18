В штате Нью-Йорк разрешат жениться по видеосвязи из-за коронавируса
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В американском штате Нью-Йорк власти разрешат вступать в брак по видеосвязи из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает New York Daily News со ссылкой на губернатора штата Эндрю Куомо.
Так, местным правительством будет подписан указ, который позволит получать свидетельства о браке в удаленном режиме, а канцелярским служащим проводить церемонии бракосочетания по видеосвязи.
«Когда дело касается брака, не может быть никаких оправданий», — заявил Куомо.
При этом он отметил, что с начала распространения коронавируса в штате увеличилось число разводов, а количество браков снизилось.