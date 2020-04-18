Три ребенка заразились коронавирусом в Тамбовской области

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В Тамбовской области коронавирусом заразились трое детей от двух до семи лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областную администрацию.

«Из 22 подтвержденных сегодня случаев: девять мужчин, десять женщин, трое детей», — говорится в заявлении.

Уточняется, что заразились мальчики пяти и семи лет и двухлетняя девочка. Возраст взрослых от 22 до 81 года. Семь человек прибыли из других регионов, 15 имели контакты с жителями других регионов.

По последним данным, в Тамбовской области коронавирусом заразились 187 человек, восемь человек выздоровели.

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