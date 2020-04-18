Число COVID-инфицированных в Канаде превысило 32 тысячи

В Канаде число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 преодолело отметку в 32 тысячи. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным канадского минздрава, за сутки был зарегистрирован 1 741 новый пациент.

Кроме того, общее число жертв заболевания составило 1 346 человек.

Больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией установлено в провинциях Квебек, где заболели 16 798 граждан, и Онтарио с 10 010 больными.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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