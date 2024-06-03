Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин работал с болгаркой и едва не остался без глаза

В Подмосковье врачи спасли зрение мужчине, которому диск от болгарки попал в глаз

close
100%
Раменская больница»' class="item-image" >
Телеграм-канал »Раменская больница»

Врачи Раменской больницы вернули зрение 52-летнему пациенту, который едва не остался без него из-за бытовой травмы. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Мужчина обратился за помощью после инцидента дома. Как рассказал потерпевший, он работал с болгаркой, когда диск от инструмента разлетелся на части, одна из них — попала ему в левый глаз. От удара глаз опух, мужчина начал терять зрение.

«Поступил пациент с тяжелой контузией левого глаза. В результате травмы развилась ретробульбарная гематома — кровоизлияние в клетчатку глаза, где проходит зрительный нерв. Впоследствии чего произошло сдавливание зрительного нерва и дальнейшее снижение его остроты до неправильной светопроекции», — поделился офтальмолог Павел Швец.

Врачи во время провели мужчине операцию и восстановили функции органа. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали домой.

Ранее в Бурятии врачи спасли зрение ребенку, затолкавшему в глаз бусину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами