Россиянин работал с болгаркой и едва не остался без глаза

Врачи Раменской больницы вернули зрение 52-летнему пациенту, который едва не остался без него из-за бытовой травмы. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Мужчина обратился за помощью после инцидента дома. Как рассказал потерпевший, он работал с болгаркой, когда диск от инструмента разлетелся на части, одна из них — попала ему в левый глаз. От удара глаз опух, мужчина начал терять зрение.

«Поступил пациент с тяжелой контузией левого глаза. В результате травмы развилась ретробульбарная гематома — кровоизлияние в клетчатку глаза, где проходит зрительный нерв. Впоследствии чего произошло сдавливание зрительного нерва и дальнейшее снижение его остроты до неправильной светопроекции», — поделился офтальмолог Павел Швец.

Врачи во время провели мужчине операцию и восстановили функции органа. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали домой.

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