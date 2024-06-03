Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Казахстан вывел движение «Талибан»* из террористического списка

Токаев: Казахстан вывел движение «Талибан»* из террористического списка

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече со спикерами палат парламентов стран ОДКБ заявил, что республика вывела движение «Талибан» (организация запрещена в России)* из террористического списка. Его слова публикует сайт президента страны.

»Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном», — заявил он.

По его словам, власти Казахстана понимают, что режим талибов в Афганистане является долгосрочным фактором.

До этого стало известно, что министерство иностранных дел РФ пока не называет сроки возможного исключения движения «Талибан» из списка террористических организаций. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Ранее в МИД РФ рассказали, почему талибов могут исключить из списка террористов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами