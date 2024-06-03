Казахстан вывел движение «Талибан»* из террористического списка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече со спикерами палат парламентов стран ОДКБ заявил, что республика вывела движение «Талибан» (организация запрещена в России)* из террористического списка. Его слова публикует сайт президента страны.

»Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном», — заявил он.

По его словам, власти Казахстана понимают, что режим талибов в Афганистане является долгосрочным фактором.

До этого стало известно, что министерство иностранных дел РФ пока не называет сроки возможного исключения движения «Талибан» из списка террористических организаций. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Ранее в МИД РФ рассказали, почему талибов могут исключить из списка террористов.