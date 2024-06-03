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В Кремле прокомментировали информацию о занижении цен на газ для Китая

Песков ответил на вопрос о занижении цен на газ для Китая по новому трубопроводу

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Павел Львов/РИА «Новости»

Коммерческие вопросы поставок энергоресурсов в Китай являются непубличными, они будут решены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Согласование коммерческих вопросов будет продолжаться и у нас нет никаких сомнений, что все договоренности будут достигнуты», — отметил Песков.

Представитель Кремля отметил, что обе страны заинтересованы в продолжении сотрудничества в области поставки энергоресурсов. Говоря об обсуждении цен он отметил, что каждое государство имеет право на отстаивание своих интересов.

До этого издание Financial Times писало, что попытки России заключить с Китаем крупную сделку по строительству газопровода «Сила Сибири 2» зашли в тупик из-за требований Пекина по ценам и объемам поставок.

Незадолго до этого сообщалось, что «Газпром» с начала 2024 года резко нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири», превысив показатели за аналогичный период прошлого года на 37,4%.

Ранее РФ и КНР наложили вето на американскую резолюцию по сектору Газа.

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