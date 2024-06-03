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Лось сорвал крышу автомобиля при ДТП под Выборгом как с консервной банки

Под Выборгом крыша автомобиля оказалась сорвана при ДТП с лосем

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Выборг ВКонтакте/VK

Под Выборгом автомобиль Mitsubishi столкнулся с лосем, крыша автомобиля при этом оказалась сорвана. Об этом сообщает паблик «Выборг ВКонтакте».

По его данным, авария произошла в воскресенье, 2 июня, около 20 часов на автодороге Выборг — Приморск. Водитель автомобиля остался жив.

На кадрах с последствиями ДТП видно, что от удара крыша Mitsubishi ASX в передней части салона оказалась сорвана и смята. Также у машины слетел с креплений передний бампер, смят капот, а в лобовом стекле образовалась дыра. Также у машины разбито заднее стекло. Животное при ДТП не выжило.

До этого на Алтае водитель внедорожника уснул за рулем и наехал на двух пешеходов. По словам, очевидцев, мужчина был пьян. После наезда он по касательной зацепил забор и остановился.

Ранее на Ставрополье уснувший водитель «Газели» выехал на встречную полосу и вытолкнул в поле легковой Ford.

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