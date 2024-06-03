В Харькове не осталось своих мощностей для производства электроэнергии

В настоящий момент в Харькове нет собственных мощностей для генерации электроэнергии. Об этом мэр города Игорь Терехов рассказал в интервью эстонской телерадиовещательной компании ERR.

По словам градоначальника, после ударов, нанесенных 23 марта 2024 года, в городе не осталось оборудования для собственной генерации электроэнергии, и местные власти «вынуждены брать электричество из других городов». Терехов подчеркнул, что «входить в зиму с такой системой энергообеспечения» не представляется возможным, так как от электричества зависит вся остальная коммунальная сфера, начиная с водоснабжения и заканчивая газо- и теплоснабжением.

Терехов заявил о наличии договоренностей с правительством Украины о предоставлении городскому бюджету субвенций на приобретение когенерационных установок и производящих электроэнергию генераторов. На эти же цели будут направлены €25 млн, выделенные Европейским банком реконструкции и развития.

28 мая сообщалось, что правительство Швеции выделит 650 млн крон ($61,54 млн) «на удовлетворение наиболее насущных потребностей в энергоснабжении Украины, таких как покупка технического оборудования». Приоритетной целью станет энергообеспечение Харькова, помощь также направят Одессе, Киеву и Николаеву.

Ранее мэр Терехов сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в Харькове.