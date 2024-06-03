Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Харькове не осталось своих мощностей для производства электроэнергии

Мэр Терехов: Харьков вынужден брать электроэнергию из других городов

close
100%
Sergiy Bobok/Wikimedia Commons

В настоящий момент в Харькове нет собственных мощностей для генерации электроэнергии. Об этом мэр города Игорь Терехов рассказал в интервью эстонской телерадиовещательной компании ERR.

По словам градоначальника, после ударов, нанесенных 23 марта 2024 года, в городе не осталось оборудования для собственной генерации электроэнергии, и местные власти «вынуждены брать электричество из других городов». Терехов подчеркнул, что «входить в зиму с такой системой энергообеспечения» не представляется возможным, так как от электричества зависит вся остальная коммунальная сфера, начиная с водоснабжения и заканчивая газо- и теплоснабжением.

Терехов заявил о наличии договоренностей с правительством Украины о предоставлении городскому бюджету субвенций на приобретение когенерационных установок и производящих электроэнергию генераторов. На эти же цели будут направлены €25 млн, выделенные Европейским банком реконструкции и развития.

28 мая сообщалось, что правительство Швеции выделит 650 млн крон ($61,54 млн) «на удовлетворение наиболее насущных потребностей в энергоснабжении Украины, таких как покупка технического оборудования». Приоритетной целью станет энергообеспечение Харькова, помощь также направят Одессе, Киеву и Николаеву.

Ранее мэр Терехов сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в Харькове.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами