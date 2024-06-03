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В Польше раскрыли число задержанных за шпионаж в пользу России

В МВД Польши заявили о задержании 18 человек за шпионаж для России и Белоруссии

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Depositphotos

В Польше с декабря 2023 года были задержаны и арестованы 18 граждан, их обвиняют в шпионаже в пользу России и Белоруссии. Об этом заявил глава польского МВД Томаш Семоняк, передает РИА Новости.

«Благодаря очень успешным действиям агентства внутренней безопасности и полиции страны 10 человек находятся под арестом. <...> Общее количество арестованных с декабря прошлого года — это 18 человек », — отметил министр.

По словам Семоняка, все граждане обвиняются в планировании или попытке совершения актов диверсий на территории Польши.

Глава ведомства уточнил, что речь идет о прямом сотрудничестве с российскими и белорусскими спецслужбами.

При этом конкретных доказательств связи задержанных с Россией или Белоруссией в общении с журналистами Семоняк пока не привел.

В середине мая президент Польши Анджей Дуда выступил за создание комиссии по расследованию «российского влияния» на события в стране. Первоначально с такой идеей выступил премьер республики Дональд Туск.

Причиной активизации таких шагов со стороны Варшавы стала история с польским судьей Томашом Шмидтом, который уехал в Белоруссию и запросил белорусское гражданство. Шмидт обвинил польские власти в преследовании и угрозах.

Власти Польши находятся в сложных отношениях с Россией из-за конфликта на Украине. Варшава является одной из главных сторонниц Киева в конфликте, страна регулярно поставляет гуманитарную и военную помощь соседнему государству.

Ранее польский судья раскрыл, как Варшава избавляется от тех, кто выступает за диалог с Россией.

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