Отвечавшего за IT-безопасность чиновника обманули на миллионы рублей

Отвечавшего за IT-безопасность бывшего заместителя губернатора Смоленской области Николая Кузнецова обманули на 6,5 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что мошенники связались с Кузнецовым 29 мая, когда он отдыхал в Крыму. Они убедили чиновника, что его накопления под угрозой и деньги необходимо срочно перевести на безопасный банковский счет. Мужчина прервал отпуск и из Крыма поехал в Анапу и Новороссийск, где находились указанные злоумышленниками «безопасные» платежные терминалы для «перевода» средств. Через них он отправил 6,5 млн рублей, а затем вернулся в Крым. После этого Кузнецов догадался, что его обманули и обратился в полицию.

До весны 2023 года Николай Кузнецов работал на должности заместителя губернатора Смоленской области и курировал информационную безопасность. После увольнения он рассказывал, что остался работать в администрации области на должности советника-эксперта.

Согласно последним исследованиям, Россия занимает первое место в мире по числу киберинцидентов в сфере информационной безопасности. Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов сообщил, что риск стать жертвой мошенников в интернете для среднего российского пользователя достиг 73-75%.

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