Стало известно, когда «Зенит» начнет готовиться к новому сезону

Тренер петербургского «Зенита» Вильям Артур де Оливейра по окончании решающей игры Кубка России против калининградской «Балтики» в интервью «Газете.Ru» заявил, что проведет межсезонье в Южной Америке.

По его словам, «Зенит» начнет подготовку к новому сезону 17 июня по возвращении из отпусков игроков и персонала клуба.

«Я проведу отпуск в Бразилии. Полечу туда, а через две недели уже возвращаюсь в Россию, и мы приступим к работе на сборах», — заявил де Оливейра.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Победный гол на 95-й минуте оформил Нуралы Алип. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На пути к суперфиналу «Балтика» обыграла московский «Спартак» в финале Пути регионов. Встреча, которая прошла в Калининграде, завершилась со счетом 1:0. «Зенит» по сумме двух матчей победил столичный ЦСКА. Первая игра состоялась в Москве и завершилась со счетом 1:1, основное время ответного матча в Санкт-Петербурге также завершилось вничью — 0:0. «Зенит» переиграл ЦСКА в серии послематчевых пенальти — 5:4.

По итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги «Зенит» стал чемпионом России, а «Балтика» вылетела в Первую лигу.

Ранее Вильям де Оливейра назвал прошедший сезон очень сложным для клуба.